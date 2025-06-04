Владимир Путин объяснил, почему Россия не предоставит передышку в боевых действиях на Украине, заявив, что такая пауза будет использована для усиления киевского режима западным оружием и подготовки новых терактов.

Президент России Владимир Путин высказался против предоставления передышки в ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства считает, что любая пауза в боевых действиях будет использована украинским руководством для получения дополнительного вооружения от западных партнеров и продолжения принудительной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на совещании с членами правительства в среду, российский лидер подчеркнул нецелесообразность поощрения киевского режима временным прекращением военных действий. По его словам, такая передышка даст возможность украинской стороне нарастить военный потенциал за счет западных поставок вооружений.

Путин также отметил продолжающуюся на Украине насильственную мобилизацию, которая, по его мнению, будет интенсифицирована в случае временной приостановки боевых действий. Президент выразил обеспокоенность тем, что украинское руководство использует любую паузу для укрепления своих позиций.

Особое внимание глава государства уделил подготовке террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. По мнению российского президента, передышка в конфликте предоставит дополнительные возможности для планирования и проведения подобных операций против российских регионов.

Ранее Путин заявил, что власть для киевского режима важнее, чем люди.