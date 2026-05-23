Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров жестко ответил на воинственные заявления европейских военачальников. Сенатор подчеркнул, что прямая агрессия против РФ обернется уничтожением ряда государств альянса. Об этом заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Жесткое предупреждение европейским участникам блока

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью информационному порталу NEWS.ru озвучил катастрофические последствия, которые ожидают государства Североатлантического альянса в случае попытки развязать открытый военный конфликт против Российской Федерации. Сенатор прямо указал на то, что агрессивные действия приведут к ликвидации некоторых европейских стран.

Парламентарий акцентировал внимание на недавних официальных заявлениях Москвы о полном отсутствии планов начинать военные действия первыми. При этом он призвал зарубежных стратегов отказаться от иллюзий касательно возможного нападения. Джабаров выразил твердое убеждение, что руководство США не станет рисковать собственной безопасностью ради защиты европейских партнеров. Он также напомнил, что долготерпение российских граждан имеет свои четкие границы, о чем лидерам Европы не стоит забывать.

Рост агрессивной риторики со стороны представителей НАТО

Выступление российского сенатора стало ответом на череду резких выпадов со стороны высокопоставленных лиц европейских государств. Так, 22 мая руководитель генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Рехка публично провозгласил наличие мнимой угрозы для Европейского союза со стороны Москвы. Чешский военачальник призвал европейское сообщество незамедлительно приступить к полномасштабной подготовке к гипотетическому вооруженному столкновению с РФ.