Полное затмение Луны 7 сентября 2025 года

Седьмого сентября 2025 года жители Земли станут свидетелями уникального астрономического явления — полного лунного затмения. Это событие продлится с 18:28 до 23:55 по московскому времени, при этом полная фаза, когда Луна будет полностью скрыта в тени нашей планеты, займет 1 час 22 минуты (с 20:31 до 21:53 мск).

Наблюдать за явлением можно будет из любого региона, где в этот момент Луна окажется над линией горизонта. В зону видимости попадают:

Антарктида;

Азия;

Россия;

Африка;

Океания;

Европа.

Для москвичей затмение будет видно на юго-восточной части небосвода. В момент своей максимальной фазы лунный диск расположится на высоте 16 градусов над горизонтом столицы.

Механизм и особенности явления

Лунное затмение происходит, когда естественный спутник Земли, пребывающий в фазе полнолуния, заходит в конус тени, отбрасываемой нашей планетой. Так как диаметр земной тени на дистанции до Луны превышает ее собственный диаметр примерно в 2,5 раза, она может быть заслонена полностью.

Важные характеристики явления:

Видимость: явление наблюдается на половине земного шара.

Внешний вид: теневая Луна выглядит идентично с любой точки наблюдения.

Продолжительность: теоретический максимум полной фазы может достигать 108 минут.

В истории уже были продолжительные затмения, например:

13 августа 1859 года — 106,5 минут.

6 июля 1982 года — 105,7 минут.

16 июля 2000 года — 106,4 минуты.

27 июля 2018 года — 103 минуты.

Среди будущих длительных затмений выделяются:

26 июня 2029 года — 102,7 минут.

14 ноября 2217 года — 102,6 минут.

1 мая 2246 года — 105,2 минуты.

1 мая 2264 года — 106,2 минуты.

Фото: [ istockphoto.com/Cocolos Valeriu Octavian ]

Чем уникально затмение 7 сентября 2025 года?

Предстоящее событие продолжительностью 82,1 минуты будет глубоким — северный край Луны пройдет через центр земной тени. Это делает его крайне благоприятным для наблюдений с территории России, поскольку придется на ночное время для всех часовых поясов страны.

Ключевые параметры затмения:

Созвездие: Водолей.

Прохождение: через южную часть земной тени.

Тип: центральное полное затмение.

Особенность: наиболее темным будет верхний (северный) край лунного диска.

Угловой диаметр Луны (d): 2′20″.

Угловой диаметр земной тени (D): 88′48″ (или 2,75d).

Наибольшая фаза (ФМ): 1,362 (наступит в 21:12 мск).

Следует учитывать, что в различных источниках моменты контакта с тенью и полутенью, а также время пика затмения могут расходиться на одну минуту.

Хронометраж явления

Общая продолжительность: 5 часов 27 минут (с 18:28 до 23:55 мск).

Продолжительность с частными фазами: 3 часа 30 минут (с 19:27 до 22:57 мск).

Продолжительность полной теневой фазы: 1 час 22 минуты 00 секунд (с 20:31 до 21:53 мск).

Фото: [ istockphoto.com/m-gucci ]

Ход полного затмения Луны 7 сентября 2025 года

Прохождение Луны через земную тень будет состоять из нескольких четко различимых этапов, каждый из которых обозначается своим астрономическим маркером. Ниже представлена детальная хронология события по московскому времени.

Этапы затмения:

18:28 (P1): Вхождение в полутень. Луна коснется земной полутени, что ознаменует начало полутеневой фазы. В этот момент потемнение диска практически незаметно для невооруженного глаза, но его видимость будет постепенно нарастать по мере приближения к основной тени.

19:27 (U1): Начало частного затмения. Спутник полностью погрузится в полутень и начнет касаться земной тени. С этого момента на западном крае лунного диска станет хорошо видно четкое и темное пятно — начало погружения в тень Земли.

20:31 (U2): Начало полной фазы. Луна полностью скроется в земной тени. Яркость и видимость лунного диска в этот период зависят от состояния атмосферы Земли: он может стать темно-багровым, практически исчезая из виду, либо остаться сравнительно светлым.

21:12: Максимальная фаза. Наступит пик затмения с фазой 1.36, когда потемнение и красноватый оттенок Луны достигнут своей наибольшей интенсивности. Полное нахождение в тени продлится 1 час 22 минуты.

21:53 (U3): Окончание полной фазы. Луна начнет выходить из земной тени, ознаменовав конец полного затмения. На диске постепенно появятся все более яркие участки, а его фазы будут быстро меняться, напоминая убывающую Луну, но в ускоренном темпе.

22:57 (U4): Окончание частного затмения. Спутник полностью выйдет из земной тени, завершив теневые фазы. Далее начнется малозаметная полутеневая стадия.

23:55 (P4): Окончание затмения. Луна полностью покинет земную полутень, и ночное светило восстановит свою обычную яркость.

Итоговая информация:

Общая продолжительность (включая полутеневые фазы): 5 часов 27 минут.

Продолжительность теневых фаз (частное и полное затмение): 3 часа 30 минут.

Прохождение: лунный диск пройдет по южной части земной тени, из-за чего более темным будет его верхний (северный) край.

Расположение: во время явления Луна будет находиться в созвездии Водолея, смещаясь к границе с созвездием Рыб.

Фото: [ istockphoto.com/Sjo ]

Обстоятельства видимости затмения Луны 7 сентября 2025 года

В таблице ниже систематизированы ключевые моменты (контакты) лунного затмения с указанием московского времени (T мск = UT + 3 часа) и соответствующей фазы теневого затмения на каждый момент.

Явление Обозначение контакта Момент времени (мск) Фаза теневого затмения Начало полутеневого затмения P1 18:28 0,00 Начало частного затмения U1 19:27 0,00 Середина частных фаз — 19:59 0,50 Начало полного затмения U2 20:31 1,00 Момент наибольшей фазы затмения Maximum 21:12 1,362 Конец полного затмения U3 21:53 1,00 Середина частных фаз — 22:27 0,50 Конец частного затмения U4 22:57 0,00 Конец полутеневого затмения P4 23:55 0,00

Видимость полного затмения Луны 7 сентября 2025 года

Данное астрономическое явление будет доступно для наблюдения на всей территории Земли, где в момент его прохождения Луна располагается над горизонтом. География видимости охватывает обширные регионы:

Антарктиду;

акваторию Индийского океана;

Азию;

Россию;

Океанию;

Африку;

Европу.

Фото: [ istockphoto.com/m-gucci ]

Видимость на территории России

Затмение будет полностью видно на всей территории России. Однако его условия наблюдения будут различаться в зависимости от географического положения региона:

Западные районы: жители увидят восход Луны, уже частично скрытой земной тенью.

Центральные районы: явление можно будет наблюдать в вечерние часы.

Урал: затмение произойдет поздним вечером.

Западная Сибирь: событие придется на полночь.

Восточная Сибирь: наблюдения возможны после полуночи.

Крайний Северо-Восток (Чукотка, Камчатка, Магаданская область): здесь теневая фаза не успеет завершиться до захода Луны за горизонт. На восточной оконечности Чукотского полуострова полное затмение видно не будет, так как там уже наступит утро 8 сентября.

Для Москвы условия наблюдения будут благоприятными: Луна будет находиться над юго-восточным горизонтом, а в момент максимальной фазы достигнет высоты 16 градусов.

Глобальная видимость и особенности

Это затмение станет вторым полным лунным затмением в 2025 году. Следующее подобное событие произойдет 3 марта 2026 года.

Важной особенностью всех лунных затмений является то, что они видны со всей ночной стороны Земли. Моменты наступления всех фаз (полутеневой, частной и полной) наблюдаются практически одновременно из любой точки ночного полушария. Единственное различие вносит часовой пояс, то есть местное время конкретного пункта наблюдения.

Положение Луны, время и ход затмения 7 сентября 2025 года для любой местности можно посмотреть на этой карте: http://xjubier.free.fr