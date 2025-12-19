«Полноправный член семьи с правом на праздник». Россияне все чаще покупают новогодние подарки питомцам

По данным экспертов, большинство российских владельцев животных — 7 из 10 — обязательно купят своему питомцу праздничный подарок. Еще четверть рассматривает такую возможность. При этом каждый второй совершает покупку спонтанно, увидев подходящий товар на полке или в интернете. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты бренда косметики для животных Spets и социальной сети для владельцев домашних животных «Буп».

По данным экспертов, большинство российских владельцев животных — 7 из 10 — обязательно купят своему питомцу праздничный подарок. Еще четверть рассматривает такую возможность. При этом каждый второй совершает покупку спонтанно, увидев подходящий товар на полке или в интернете.

Тренд на поздравление домашних животных стал полноценной новогодней традицией, отражающей новый статус питомцев как полноправных членов семьи. Владельцы заранее продумывают сюрпризы, а в социальных сетях набирают популярность тематические фотосессии в костюмах.

Основная площадка для покупок — маркетплейсы. Также спросом пользуются зоомагазины (как онлайн, так и офлайн), гипермаркеты и, реже, ветеринарные клиники. Услуги частных мастеров (например, по пошиву одежды) наиболее востребованы среди собаководов, но общая доля таких заказов не превышает 10%.

Средний бюджет подарка колеблется между 700 и 3000 рублей. В топе предпочтений — игрушки, лакомства, а также уходовые средства и витамины. Популярны и эксклюзивные подарочные наборы косметики, при выборе которых ключевым фактором для покупателей является безопасный состав, а уже затем — цена.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье хозяева собак просят отказаться от петард на час 31 декабря.