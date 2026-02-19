Полный аншлаг: в бывшей тюрьме билеты в «Кресты» смели за 120 минут

Огромный интерес петербуржцев и гостей города вызвали экскурсии в легендарный следственный изолятор «Кресты». Билеты на все мартовские сеансы были полностью распроданы всего за 120 минут, пишет ТАСС.

В организации «ДК Лурье», которая проводит эти мероприятия, сообщили, что билеты мгновенно выкупили люди, заранее оставившие заявки в листе ожидания. Там признались, что такой популярности не ожидали, однако благодаря мониторингу спроса сумели вовремя подготовиться к наплыву желающих.

Столь ограниченное количество билетов объясняется жесткими нормами безопасности. Представители «ДК Лурье» пояснили, что на территории объекта одновременно могут находиться не больше 20 туристов, поэтому количество сеансов физически ограничено. Чтобы удовлетворить спрос, организаторы пообещали и дальше вводить дополнительные даты.

Напомним, сбор предварительных заявок стартовал 13 февраля. Маршрут по историческому комплексу пока один, однако содержание экскурсии меняется в зависимости от авторского подхода гида. Прогулки по тюремному комплексу будут проходить как минимум до конца лета.