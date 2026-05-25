Половина покупателей в России приготовилась к пустым полкам в магазинах: что ждет в будущем

Около 40% российских потребителей прогнозируют уменьшение разнообразия товаров на торговых полках в 2026 году, что связывается с сокращением объемов параллельного импорта. Об этом пишет КО.

Растущие опасения потребителей

Согласно результатам свежего исследования компании «Б1», опубликованным в прессе, порядка 40% жителей России выражают обеспокоенность возможным сужением товарного ассортимента в розничных точках продаж в течение 2026 года. Показатели потребительского пессимизма демонстрируют стремительный рост. Так, за прошедшие 6 месяцев количество граждан, ожидающих дефицита привычных товаров, увеличилось на 13 процентных пунктов, а в годовом выражении прирост составил 14 процентных пунктов.

Причины изменения товарного разнообразия

Опрошенные аналитики объясняют подобные настроения аудитории постепенным сворачиванием программ параллельного импорта. Напомним, что осенью 2024 года Министерство промышленности и торговли исключило из разрешенных списков около 200 различных наименований и зарубежных торговых марок, среди которых оказались известные производители бытовой техники, косметики и средств гигиены. Несмотря на то что отечественные предприятия стараются заполнить освободившиеся ниши, значительная часть покупателей пока не смогла подобрать для себя полноценные аналоги ушедших брендов.

Смена покупательских привычек и адаптация ретейла

В текущих условиях граждане стали подходить к покупкам более рационально. Потребители практически полностью отказались от незапланированных трат, начали жестко экономить и массово переходить в магазины низких цен. Финансовые отчеты подтверждают этот тренд. В частности, за первый квартал торговая сеть «Чижик» увеличила выручку почти на 30%, а у «Пятерочки» этот показатель вырос на 9,9%. Ключевыми факторами при выборе продуктов для 92% россиян остается стоимость, а для 81% — качественные характеристики.

Торговые сети вынуждены подстраиваться под экономную модель поведения клиентов. Растет востребованность различных сервисов: важность курьерской доставки отметили 35% респондентов, а пунктов самовывоза — 24%. Кроме того, около 29% покупателей начали привлекать технологии искусственного интеллекта для поиска наиболее выгодных предложений и сравнения характеристик. Параллельно в российском ретейле наблюдается бум франчайзинга, который помогает компаниям масштабировать бизнес. С 2020 года количество таких брендов в стране выросло до 4,3 тысячи единиц, а общий рыночный оборот в данном сегменте достиг 3,72 трлн рублей.