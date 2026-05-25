Не эликсир бессмертия, но где-то близко: как фильтрованная вода влияет на продолжительность жизни

Доступ к чистой фильтрованной воде в раннем возрасте может влиять на здоровье человека даже спустя десятилетия, пишет Fox News со ссылкой на исследование в American Journal of Health Economics. Ученые проанализировали исторические изменения в системах городского водоснабжения в США и пришли к выводу: фильтрация воды могла увеличить продолжительность жизни пожилых американских мужчин в среднем на 3,2 месяца.

На первый взгляд, несколько месяцев — не сенсация уровня «эликсира бессмертия». Но для общественного здоровья это заметный эффект, особенно если речь идет о миллионах людей.

Авторы работы использовали данные из базы Social Security Administration’s Death Master Files и сопоставили записи о смертности мужчин с городом и годом их рождения, а затем — с историей внедрения систем фильтрации воды. Так исследователи попытались оценить, как условия раннего детства отражаются на здоровье в старости.

Выяснилось, что чистая вода могла запускать целую цепочку преимуществ. Помимо более долгой жизни, ранний доступ к фильтрованной воде даже связывали с большим ростом, более высоким уровнем образования и дохода в зрелом возрасте.

Соавтор исследования Джейсон Флетчер из Университета Висконсина-Мэдисона отметил, что работа скорее показывает реальные последствия для сообществ, где до сих пор нет безвредной питьевой воды.

При этом выводы не стоит переносить на всех без оговорок: исследование касалось исторических данных по американским мужчинам, а не женщин, современных сельских районов или развивающихся стран. Но главный посыл ясен: чистая вода — это не бытовая мелочь, а фактор, который может влиять на всю жизнь человека.