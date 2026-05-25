Названы клубы, которые хотят подписать Александра Кокорина

По данным источника, 35-летний футболист интересен «Акрону», «Оренбургу», махачкалинскому «Динамо» и новичку РПЛ «Родине». Причем именно столичный клуб проявляет наибольшую активность.

Кокорин выступал за «Арис» с 2022 года и был капитаном команды. Однако нынешний сезон получился скомканным из-за травмы. Российский форвард провел за клуб 23 матча во всех турнирах и забил лишь один мяч.

Кокорин начинал свою карьеру в московском «Динамо», позже он играл за «Анжи», вновь за «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Фиорентину» и «Арис».

Ранее гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что обязательно пообщается с Кокориным по поводу перехода после возвращения футболиста в Россию.