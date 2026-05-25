До +1 ночью и ливни днем: что ждет Москву и Подмосковье в конце мая

В Москве и Подмосковье на новой неделе сохранится прохладная и местами дождливая погода. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, во вторник, 26 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода с осадками.

«Ночью будет облачно, пройдет дождь до 6 мм. Температура в Москве составит +8…10 градусов, по области +5…10 градусов. Ветер северо-западный 6–11 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Днем — облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь до 3 мм. В столице ожидается +13…15 градусов, по Подмосковью +12…17 градусов. Ветер северо-западный 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 27 мая, погода останется неустойчивой.

«Ожидается облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь до 2 мм, днем местами возможен умеренный дождь до 5 мм. Температура ночью в Москве +7…9 градусов, по области +4…9 градусов; днем в столице +13…15 градусов, по области +12…17 градусов. Ветер северо-западный 7–12 м/с», — добавил Ильин.

В четверг, 28 мая, осадки сохранятся.

«Будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь — до 4 мм за 12 часов, на востоке области местами до 14 мм за 12 часов. Температура ночью в Москве +4…6 градусов, по области +3…8 градусов; днем в Москве +11…13 градусов, по области +10…15 градусов. Ветер северо-западный 6–11 м/с», — уточнил синоптик.

В пятницу, 29 мая, погода по-прежнему будет прохладной. Ночью ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура опустится до +1…6 градусов. Днем возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +9…14 градусов. Ветер западный 3–8 м/с.

В субботу, 30 мая, в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит +3…8 градусов, днем ожидается +10…15 градусов. Ветер северо-западный 7–12 м/с.

