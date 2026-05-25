6 учителей физики из Московской области стали победителями олимпиады «Импульс»

В Физтех‐лицее им. П. Л. Капицы подвели итоги I олимпиады «Импульс» для учителей физики Московской области. Мероприятие собрало 56 педагогов из 49 школ и 14 муниципалитетов региона. По результатам состязания 6 участников стали победителями, еще 13 учителей удостоены звания призеров, сообщает пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Участникам предстояло за 180 мин. решить 5 теоретических задач высокого уровня сложности. Задания охватывали ключевые разделы физики: механику, термодинамику и электродинамику. Такой формат позволил не только проверить глубину предметных знаний, но и оценить способность педагогов мыслить аналитически, применять теорию на практике и оперативно находить решения в условиях ограниченного времени.

Победителями олимпиады стали:

Александр Ильин из Физмат-лицея им. академика В. Г. Кадышевского;

Сергей Еремин из лицея № 15 города Мытищи;

Кирилл Стремоусов из гимназии № 1 городского округа Жуковский;

Дмитрий Самсонов из школы № 1 им. Героя Советского союза И. И. Иванова округа Фрязино;

Алексей Белов из областной гимназии им. Е. М. Примакова;

Дмитрий Козлов из лицея № 8 городского округа Электросталь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье получило 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников.