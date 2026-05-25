В Московской области подвели итоги слета «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель»

В городском округе Луховицы с 19 по 23 мая прошел XX юбилейный областной этап Всероссийских соревнований детско‐юношеского общественного движения «Школа безопасности» совместно с полевым лагерем «Юный спасатель». Как сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области, мероприятие стало не просто состязанием, а настоящей школой жизненных навыков для подрастающего поколения.

Почти 400 участников из 39 команд, представлявших 25 муниципальных образований региона, собрались, чтобы продемонстрировать свои умения в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Для многих ребят это стало возможностью проверить себя, преодолеть страхи и осознать, насколько важны знания и навыки оказания помощи в критических обстоятельствах.

В старшей возрастной группе (15–17 лет) победу одержала команда городского округа Чехов. Серебро досталось команде Богородского городского округа, а бронза — команде городского округа Коломна.

В младшей возрастной группе (13–14 лет) 1-е место завоевала команда Сергиево‐Посадского городского округа. Участники из Ступина заняли почетное 2-е место, а команда городского округа Балашиха замкнула тройку лидеров.

Особого успеха добились участники программы «Юный спасатель»: здесь победу праздновала команда городского округа Коломна. Сборная из Ступина заняла 2-е место, а представители Павловского Посада завоевали бронзовую награду.

Команды‐победители получили возможность представить Московскую область на соревнованиях Центрального федерального округа. Эти состязания пройдут с 20 по 27 июня в Смоленской области.

