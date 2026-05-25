Два почерка, ошибка в падеже и три литра напитков: археологи РАН раскрыли секрет сосуда из Троице-Сергиевой лавры

В подмосковном Сергиевом Посаде археологи разгадали загадку древнего сосуда для напитков, который был обнаружен при раскопках на территории Троице-Сергиевой лавры. Подробности находки рассказали в Фонде развития города, сообщил REGIONS.

Экспедиция Института археологии Российской академии наук, работавшая в Подмосковье, извлекла из земли фрагменты чернолощеного керамического сосуда. На его поверхности оказалась процарапанная надпись — «Иван Соусальникъ». Находку сделали в культурном слое, который залегал между восточной монастырской стеной и инспекторским корпусом. В период со второй половины XVI по XVII век на этом участке, как установили ученые, располагались монашеские кельи.

Исследователей заинтриговало не только само сочетание слов, но и манера их нанесения. Надпись сохранилась практически целиком — для подобных артефактов это большая редкость. Слова разделены носиком сосуда и исполнены двумя разными почерками. Первая часть текста выведена эпиграфическим полууставом, стиль которого близок к книжной традиции. Вторая же часть написана более небрежно — так называемым бытовым полууставом.

«Любопытная палеографическая деталь — начертание буквы Ъ, по форме напоминающее знак зодиакального созвездия Лев. Близкая аналогия известна в эпитафии Лаврентию Григорьеву сыну Булатникову, умершему в 1651 году и похороненному в Троице-Сергиевом монастыре», — рассказал специалист по русской эпиграфике Александр Авдеев.

Специалисты обратили внимание еще на одну любопытную деталь: грамматика внутри надписи не до конца согласована. Имя собственное «Ивана» написано в родительном падеже, а следующее за ним слово «сусальникъ» — в именительном. Подобное несоответствие, которое на первый взгляд можно было бы счесть ошибкой, на самом деле придает тексту особую живость. Кроме того, эта особенность служит прямым доказательством того, что перед археологами — подлинный образец повседневной письменности XVII века, а не каноническое или книжное написание.

Ученые пришли к выводу, что найденный сосуд имел объем примерно 2,5–3 литра и использовался для розлива и хранения различных напитков. В их число входили квас, пиво, вино, питьевой мед, а также вода с ягодными вкусовыми добавками.

Оставался главный вопрос: кем же был этот Иван-сусальник? Сусальником на Руси называли мастера, работавшего с сусальным золотом и серебром. Такими драгоценными металлами украшали иконы, оклады и церковную утварь. Согласно описи Троице-Сергиева монастыря за 1641/42 год, в обители проживали три сусальника, которые не были монахами — оставались мирянами. Среди них значились двое Иванов: Елуферьев и Юрьев. Обнаруженный сосуд, по всей видимости, принадлежал одному из этих мастеров.

Найденный артефакт институт археологии РАН в ближайшее время передаст на хранение в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

