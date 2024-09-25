Полосу препятствий с «разрушенным мостом» и лабиринтом построят у школы № 7 в Дубне

На территории седьмой школы в г.о. Дубна активно ведутся работы по возведению современной и интересной полосы препятствий, которая включит в себя семь различных элементов.

На обновленной полосе препятствий появятся «разрушенный мост», «лабиринт», «окоп» и многие другие объекты. Их подготовила специализированная компания, комплектующие которой успешно прошли сертификацию и официально были признаны подходящими для занятий детей.

Сейчас на территории продолжаются активные работы. Площадку размером пять на сто метров выровняли, сняли растительный грунт, подготовили к установке новых элементов. Специалисты произвели тщательные замеры, уже стартовал монтаж. Следующим этапом место разравняют песком.

Как напомнил глава округа Дубна Максим Тихомиров, проект реализуется по программе «Инициативное бюджетирование» при поддержке депутата Мособлдумы Александра Орлова. О строительстве новой полосы препятствий просили жители, администрация округа пошла навстречу.

«Благодаря жителям и поддержке администрации округа проект у школы №7 удалось воплотить в жизнь. Инициативные граждане внесли один процент от суммы проекта, собрали необходимое количество подписей и в феврале текущего года отправили заявку на конкурс. Администрация посодействовала в продвижении инициативы, что позволило победить проекту в двух этапах конкурса. Он был отобран еще с тремя проектами от наукограда», — отметил Максим Тихомиров.

Подрядчик обещает сдать проект не позже следующего понедельника, 30 сентября. Таким образом дети уже на следующей неделе смогут опробовать современное пространство, весело и активно провести время со сверстниками.