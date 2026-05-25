В Подмосковье началось предварительное голосование партии «Единая Россия». В процедуре участвуют более 900 кандидатов и около 700 тыс. избирателей.

В этом году голосование проходит только на сайте PG.ER.RU. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая, а само голосование продлится до 31 мая.

Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил высокую конкуренцию среди кандидатов в региональный парламент. Так, на одно место претендуют 13 человек.

«Заявки на предварительное голосование в Подмосковье подали 907 кандидатов. Подавляющее большинство — новые лица в политике. Это предприниматели, руководители и сотрудники предприятий, волонтеры, врачи, учителя и участники СВО», — сказал он.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что в России зарегистрировались более 10 млн избирателей. Председатель партии Дмитрий Медведев ранее подчеркивал, что обязательным условием участия в выборах от «Единой России» является членство в партии или принадлежность к институту ее сторонников.

«Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом „Единой России“, то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми», — сказал он.

Участник предварительного голосования, олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков отметил, что главное преимущество партии — это Народная программа.

«Все, что просили люди, было зафиксировано в программе — и эти наказы выполнены практически полностью. Поэтому мы можем с чистой совестью рассказать жителям о результатах работы», — сказал он.

Предложить инициативу в Народную программу можно на сайте естьрезультат.рф, по телефону 8-800-200-89-50, в приемных партии и через «программные мастерские» на предприятиях.