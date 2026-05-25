Эхо 90-х и советские полезные советы: народный умелец собрал работающую антенну из банок в центре Ногинска

Местный умелец соорудил антенну из алюминиевых банок из-под напитков. Устройство вызвало ностальгию у прохожих: оно напомнило одновременно и рубрики с полезными советами из советских газет, и «лихие» девяностые. В то время многие зрители с помощью подобных нехитрых приспособлений пытались поймать сигнал новых телеканалов, которые активно заполняли эфир.

По словам очевидцев, конструкция выглядит вполне рабочей и, судя по всему, используется по прямому назначению. Местные жители отмечают, что такие самодельные решения, если их собирает настоящий мастер, порой оказываются ничуть не менее эффективными, чем заводские аналоги.

«В народе такие конструкции иногда работают ничуть не хуже магазинных — особенно если руки растут из правильного места», — считают авторы комментариев к фотоснимку конструкции, размещенному в социальных сетях.

Как поясняют очевидцы, подобные самоделки — вовсе не экзотика для Ногинска и в целом для всего Богородского округа. На территории города и в ближайших поселениях то и дело попадаются образцы народного технического творчества. Среди них — и приемники сигнала, собранные из того, что было под рукой, и кустарные, но вполне рабочие схемы обогрева жилья, и даже самостоятельно смонтированные системы подачи воды.

Историки и краеведы подчеркивают, что традиция самодельных решений в Ногинске уходит корнями в советскую эпоху. Именно дефицит многих товаров в то время стимулировал изобретательность и толкал людей на создание нужных в быту вещей своими руками.

«Умение сделать нужную вещь из подручных материалов — это часть локальной идентичности. Такие истории напоминают: технологии — это не только заводы и лаборатории, но и смекалка обычного человека», — прокомментировал краевед Валерий Иванов.

