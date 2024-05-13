Половина работ по возведению школы на две тысячи учеников завершена в Котельниках

Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверил строительство школы в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напоминаем, что реализация проекта осуществляется в рамках подмосковной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Строительство ведется с 2023 года, а застройщиком выступает администрация муниципалитета.

Четырехэтажное здание школы общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров представляет собой функциональные блоки разной этажности и рассчитано на 2000 учеников. Его оборудуют учебными классами, актовым залом на 810 мест, четырьмя спортивными залами площадью в 300 и 540 квадратных метров, библиотечно-информационным центром и лабораториями.

Примечательно, что завершение строительства данного образовательного учреждения намечено на третий квартал текущего года.