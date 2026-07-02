Половина российских водителей разом отказалась от ОСАГО из-за одной скрытой ловушки

Автомобилисты массово ездят без обязательной страховки из-за критического занижения выплат по каталогам, которые не покрывают реальную рыночную стоимость дефицитных запчастей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot, передает Газета.ру.

Причины массового отказа от обязательного страхования

В ряде регионов страны доля автовладельцев без действующих страховок превысила отметку в 50%. Основную массу таких водителей составляют обладатели моделей из КНР, считающие покупку полиса нецелесообразной. Выделяемых страховыми компаниями средств после дорожных происшествий категорически не хватает на приобретение новых комплектующих. Автовладельцам приходится компенсировать разницу на ремонтные работы за счет собственных сбережений, даже если они признаны пострадавшей стороной.

Катастрофическая разница в официальных справочниках цен

Главным источником проблемы выступает официальный каталог средней стоимости деталей Российского союза автостраховщиков. Представители Национального автомобильного союза заявили, что зафиксированные в этой базе цифры имеют колоссальное расхождение с реальными розничными прайсами. Для некоторых позиций разрыв в оценке доходит до 400–445%. Рыночная цена переднего бампера на кроссовер Haval Jolion составляет ₽ 30.9 тыс., тогда как база РСА оценивает деталь всего в ₽ 5.6 тыс. Для автомобиля Omoda C5 аналогичный элемент стоит ₽ 29.5 тыс. против утвержденных базой ₽ 5.9 тыс. У модели Tenet T4, являющейся аналогом Chery Tiggo 4, разница цен достигает 120%, составляя ₽ 71.8 тыс. в рознице против ₽ 32.9 тыс. в официальном каталоге.

Медленная индексация и финансовые последствия для водителей

Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил текущую ситуацию слишком медленным обновлением данных. Стоимость дефицитных комплектующих на рынке увеличивается в разы быстрее, чем ответственные структуры корректируют информацию в нормативных базах. В финале 2024 года тарифные справочники проиндексировали всего на 0,5%, а в течение 2025 года прибавка составила лишь 1,9%. В итоге собственники заниженных в оценке китайских машин вынуждены доплачивать десятки тысяч рублей из личного бюджета для полноценного восстановления транспорта после ДТП.