Половина зала пустует на предновогоднем концерте Ларисы Долиной в Москве

Сольный концерт Ларисы Долиной в Москве 24 декабря столкнулся с низким спросом на билеты, на текущий момент остаются непроданными почти половина мест в зале. Об этом сообщает ТАСС , ознакомившийся с ситуацией на площадке.

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной запланирован на 24 декабря в Москве. Площадка мероприятия рассчитана на размещение 92 зрителей. По данным на текущий момент, остаются свободными 45 мест в зале. Работники концертной площадки отметили, что интерес к выступлению сохраняется, несмотря на большое количество непроданных билетов.

Ранее артистка столкнулась со схожей ситуацией на другом выступлении. Концерт в Туле, намеченный на 4 января, был отменен. На тот момент не было продано более 300 билетов из 724 доступных мест. Отмена тульского концерта и низкие продажи в Москве произошли на фоне публичного обсуждения судебного процесса, связанного с личной жизнью и сделкой по недвижимости Ларисы Долиной. Часть ранее купленных билетов на некоторые ее выступления была возвращена зрителями.

