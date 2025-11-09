«Половой гигант» Мэтт Барр пожаловался на проблемы в постели с девушками

41-летний Мэтт Барр, житель Лондона и рекордсмен по размеру пениса (37 сантиметров), рассказал, что его уникальная анатомия скорее мешает в личной жизни, чем способствует ей. Об этом 8 ноября пишет британское издание Daily Star.

Мужчина отмечает, что многие женщины испытывают страх, когда видят его без одежды, полагая, что интимная близость будет болезненной или даже неосуществимой.

«К счастью, тема деликатности моего "дара" не слишком влияет на первое впечатление женщин. Однако часто люди имеют предвзятое мнение обо мне, прежде чем узнают меня в живую», – сказал Мэтт.

По его словам, женское внимание часто утомляет, а его профили на сайтах знакомств регулярно блокируют. Несмотря на постоянные запросы на интимные фотографии от женщин, Барр испытывает проблемы с самооценкой.

Барр сейчас активно ищет свою вторую половинку, человека, который будет ценить его не только за внешность, но и за внутренний мир. Он мечтает о создании крепкой семьи с таким человеком.