Посольство Польши на Кипре оказалось совсем не в восторге от баннера, который вывесили болельщики «Омонии» из Никосии на футбольном матче с варшавской «Легией», что прошел на островном государстве в минувший четверг, 28 ноября.

Фанаты кипрского клуба растянули длиннющий плакат, на котором Варшаве напомнили, что ее во время Второй мировой войны освободили от фашистов бойцы советской Красной Армии.

«7/1/1945, Красная армия освободила Варшаву», — говорилось на транспаранте длиной в несколько десятков метров.

Польское посольство на Кипре не смогло стерпеть такого напоминания и официально выразило свое «крайнее возмущение изображением», назвав все произошедшее провокацией. И напомнив, что Красная армия, изгнав фашистов, оставалась в Варшаве якобы еще полвека.

«Мы видим, что болельщики „Омонии“ интересуются польской историей, но помните: Красная Армия изгнала немецкие оккупационные войска из Польши в 1945 году, после чего оставалась там на протяжении почти 50 лет», — написали дипломаты на официальной странице посольства в соцсети Х.

Стоит отметить, что появление такого баннера именно на матче «Омонии» не случайно. Команда является «народным клубом». А также активно поддерживается «Прогрессивной партией трудового народа Кипра», в которой всегда с пиететом относились к СССР и России.