Польша объявила о запрете ввоза зерна из Украины с 15 сентября

Польское правительство сегодня приняло решение о введении временного запрета на импорт зерна из Украины, независимо от будущего решения Еврокомиссии.

Об этом в эфире Польского телевидения рассказал министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс. Политологи полагают, что этот шаг вызван опасениями о качестве продукции и обеспечении продовольственной безопасности страны.

Согласно сообщению из Польского министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий, запрет на ввоз украинского зерна вступит в силу с 15 сентября текущего года и будет действовать до новых уведомлений.

Такое решение также связано с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности страны, особенно в периоды возможных трудностей на рынке зерна, так как местные фермеры не раз просили о принятии такого решения.