Польша перестала расследовать нападение на российского посла - СМИ

Польская прокуратура перестала расследовать дело о нападении на российского посла, произошедшем год назад на памятном мероприятии. Подробности рассказало РИА Новости .

Инцидент произошел 9 мая 2022 года с послом Сергеем Андреевым. Представитель России приехал на военное мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, к месту событий его доставил автомобиль дипмиссии с российским флагом. Когда посол вышел из машины, его обступила агрессивная толпа. В итоге дипломата облили сиропом. Полиция прибыла позже, сопроводив Андреева к машине.

Сообщается, что на сегодняшний день расследование этого нападения завершено. Причины такого шага носят, якобы, «чисто формальный характер». Прокуратура также заявила, что в России оскорбление главы другого государства или его представителей не влечет уголовной ответственности, руководствуясь УК РФ, виновные в нападении не подлежат наказанию на территории Варшавы.