Польша планирует закупить беспилотники, опробованные на Украине

Польша закупит для военных мини-беспилотники, работу которых опробовали во время украинского конфликта. Об этом рассказало РИА Новости .

Сообщается, что 5 сентября министр нацобороны в присутствии президента Дуды подписал соглашение на покупку 1700 беспилотников FlyEye. По данным военнослужащих, поставить мини-аппараты с последней версией установленных систем должны до 2035 года.

Беспилотники Mini FlyEye, которые закупает Польша, предназначены для проведения разведки с воздуха. Головки аппарата оснащены камерами, фиксирующими изображение днем, либо с помощью тепловизоров. Сообщается, что работу беспилотников поляки успели опробовать во время украинского конфликта.