Польша подняла в воздух военные самолеты из-за якобы активности России на Украине

Военные самолеты Польши и ее союзников были подняты в воздух из-за предполагаемой активности России на территории Украины, сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши через запрещенную в России социальную сеть X.

Польские военные заявляют, что предпринятые действия направлены на повышение безопасности в регионах, соседствующих с «уязвимыми зонами».

«В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — говорится в опубликованном на странице оперативного командования сообщении.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши внимательно следит за ситуацией. Подчиненные силы и средства всегда готовы к оперативному реагированию.

Сервис FlightRadar24 отслеживает не только авиационную активность, но и дроны «Шахед», направляющиеся в сторону Польши.

Польские военные регулярно публикуют такие сообщения. Обычно это происходит, когда на Украине объявляют воздушную тревогу.