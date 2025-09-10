Польша подняла в воздух военные самолеты из-за якобы активности России на Украине
Польские истребители подняли в воздух из-за якобы активности РФ на Украине
Военные самолеты Польши и ее союзников были подняты в воздух из-за предполагаемой активности России на территории Украины, сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши через запрещенную в России социальную сеть X.
Польские военные заявляют, что предпринятые действия направлены на повышение безопасности в регионах, соседствующих с «уязвимыми зонами».
«В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — говорится в опубликованном на странице оперативного командования сообщении.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши внимательно следит за ситуацией. Подчиненные силы и средства всегда готовы к оперативному реагированию.
Сервис FlightRadar24 отслеживает не только авиационную активность, но и дроны «Шахед», направляющиеся в сторону Польши.
Польские военные регулярно публикуют такие сообщения. Обычно это происходит, когда на Украине объявляют воздушную тревогу.