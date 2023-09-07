Польша подписала контракт на закупку снарядов большого калибра для Украины

Польша подписала договор с Европейским оборонным агентством на покупку снарядов большого калибра для украинских войск. Подробности сообщает РИА Новости .

Власти Польши совместно с EDA планируют закупить 155-миллиметровые боеприпасы для Украины. При этом EDA рассказало, что заключило восемь аналогичных договоров, которые позволят закупить снаряды для Украины и пополнить запасы европейских стран. Подробности контракта с польскими властями пока не разглашаются, какое количество боеприпасов планируется купить, пока тоже неизвестно.

Однако, по данным европейских СМИ, подобные договора дают станам Европы возможность делать прямые заказы на польских заводах. Сейчас страны готовятся разместить такие заказы.