В эфире телеканала TVN министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что во время операции по ликвидации дронов в жилой дом на востоке страны попала ракета, выпущенная с истребителя F-16, а не некий БПЛА.

Ранее власти Варшавы заявляли, что в Люблинском воеводстве на жилой дом упал беспилотный летательный аппарат, который частично разрушил здание. Однако во вторник газета Rzeczpospolita опубликовала статью, в которой утверждалось, что это был не дрон, а снаряд, выпущенный с истребителя.

«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу, защищавшим наших граждан. Военные декларировали, что покроют ущерб», — сказал Семоняк.

в свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск в минувшую среду заявил, что над страной были сбиты "опасные" дроны. По словам заядлого русофоба, границу пересекли 19 воздушных аппаратов. Туск безосновательно обвинил в этом Москву.