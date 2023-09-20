«Польша в огне, Германии больше нет»: ясновидящая увидела смерть планеты Земля

Огромный астероид, упавший в океан, вызвал небывалое по своей мощи цунами. Вечный город Рим оказался полностью затоплен, Испания затоплена частично, большая вода пришла в пустыню Сахару. Германия, Франция и большая часть Европы стерты с лица земли, а в весь Ближний Восток охвачен огнем. Человеческие жертвы невозможно подсчитать.

Это не сценарий фильма: это то, что ждет нашу планету в ближайшее время. Ясновидящая Инна Мишина предсказала, что на землю надвигается страшная беда. По ее словам, водная катастрофа ждет планету осенью.

«Я вижу, как огненный шар, астероид или бомба, летит в океан, начинается цунами. Это не описать словами. Огромная волна накрывает города Европы: Лондон, Париж, Рим. В Германии не видно суши. Наводнение стирает с лица земли целые страны», — рассказала Мишина.

Она увидела, как чудовищные пожары охватывают Индию.

«Польша вся в огне. Горит Турция, Ирак, Иран, Ливия — все страны, которые примыкают к Сахаре. Начинаются мощные оползни. Грязевой поток не оставляет на своем пути ничего живого», — добавила экстрасенс.

Россия пострадает, но не так фатально, как Европа, отметила Мишина.

«В России будут пожары, задуют ветра страшные, будет небольшое землетрясение. Но это не коснется центра России. Будут наводнения в тех местах, где они обычно бывают. Возможно возникновение смерчей, но огромной разрушительной силы они иметь не будут. На Россию надвинутся снежные бури. Я вижу много снега в нашей стране», — рассказала ясновидящая интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что же будет после того, как выжившие с ужасом осознают масштабы катастрофы?

«Выживших объединит вера. Люди начнут строить храмы, просить Бога о помощи. Будет принято решение воздвигнуть храм Соломона», — заключила пророчица.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала череду природных катастроф в 2024 году.