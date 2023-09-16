Польша введет запрет на въезд российских автомобилей с 17 сентября

Такая мера распространится как на частные, так и на коммерческие перевозки. Важно подчеркнуть, что гражданство владельцев транспортных средств не имеет никакого значения.

Мариуш Каминьский, являясь министром внутренних дел республики, выступил с новым заявлением, о чем пишет сайт aif.ru. Как он сообщил, в правительстве Польши было решено запретить въезд в страну легковым автомобилям, зарегистрированным на территории России. Данная мера начнет осуществляться с воскресенья, семнадцатого сентября.

Министр внутренних дел Польши также отметил, что с назначенного дня никакой легковой автомобиль с номерными знаками РФ больше не сможет пересечь границу республики. При этом ранее уже действовал запрет на въезд российских грузовых авто.