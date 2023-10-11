Польше удалось исправить ситуацию с мигрантами на границе со Словакией

При въезде на польскую территорию был введен пограничный контроль, благодаря этому за неделю получилось заметно снизить поток мигрантов в страну.

Заместитель главы польского министерства внутренних дел и администрации Мачей Вонсик сообщил, что последняя неделя выдалась относительно спокойной по части наплыва в страну мигрантов. На протяжении целой недели польским силовикам всего дважды приходилось устраивать погони за нелегалами.

«Похоже, что введение контроля на границе исправило ситуацию», - выразил он надежду во время выступления на Polskie Radio.

Вонсик добавил, что по сведениям правоохранителей, теперь в Словакии начали появляться лагеря нелегальных переселенцев. Они ждут того времени, когда поляки ослабят бдительность и свернут контроль, а также ожидают открытия новых каналов для незаконной миграции.