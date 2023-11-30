Польская прокуратура обвинила экс-президента в даче ложных показаний

Лех Валенса ранее неоднократно отрицал, что при коммунистическом правительстве сотрудничал с госбезопасностью. Эксперты установили, что он лгал.

В 2016 году бывшего польского лидера допрашивали в качестве свидетеля. Он отрицал данные, по которым он ранее был информатором спецслужбы, носящим псевдоним Болек. Он объявил тогда подделкой имеющиеся в документах подписи. После этого Институт национальной памяти, в распоряжение которого попали бумаги с подписями Валенсы, провел собственную экспертизу. Эксперты сравнили подписи в документах спецслужб и в бумагах, которые президент подписал в должности главы государства. В итоге все эти подписи были признаны как сделанные одним и тем же человеком.

«Установлено, что на документах подпись бывшего президента. Доказано, что во время расследования ИНП он давал ложные показания», - заявила по этому поводу прокуратура.

Об этом сообщило агентство РАР. Сам экс-глава государства по-прежнему отрицает то, что он и агент Болек – одно и то же лицо.