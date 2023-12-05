Польские дальнобойщики пообещали ужесточить свои протесты, если власти не пойдут им навстречу

Протестующие в Польше дали время своему правительству отреагировать на требования до четверга.

На польско-украинской границе продолжается блокада контрольно-пропускных пунктов. Ее участники требуют ввести назад прежнюю систему, по которой все иностранцы были обязаны получать разрешения на перевозку грузов по польской территории. Томаш Борковский, член Комитета защиты перевозчиков и работодателей, заявил, что его организация будет по-прежнему блокировать КПП до четверга, если ей не пойдут навстречу. Иначе в дальнейшем условия акции будут ужесточены.

«Мы даем время нашему правительству время до четверга, затем мы ужесточаем протест», - заявил он в интервью, которое прозвучало в радиоэфире станции RMF FM.

Ранее польскому правительству пригрозили власти Евросоюза. Еврокомиссар призывала Варшаву прекратить несанкционированные акции против украинцев, поскольку они угрожают солидарности, и не дают вовремя доставлять на украинскую территорию обещанную помощь.