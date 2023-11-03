Польские дальнобойщики проведут акцию протеста против украинских перевозчиков

Польские дальнобойщики со следующей недели заблокируют три пограничных переходов с Украиной в знак протеста против свободы действий украинских перевозчиков, сообщает Reuters.

По мнению поляков, поблажки, которые делаются украинским коллегам, вредят их собственному бизнесу. В числе требований протестующих – введение ограничений на количество грузовых автомобилей с украинской регистрацией, въезжающих в Польшу, и запрет на деятельность транспортных компаний с капиталом не из Евросоюза.

Акцию протеста планируется начать в понедельник, на КПП собираются пропускать по одному грузовику в час. Исключение сделают для компаний, которые перевозят грузы для украинской армии.