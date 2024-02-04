Польские диспетчеры предупредили пилотов о скором начале военных действий на востоке страны

На востоке Польши и в районе границы с Белоруссией и Россией возможно начало военных действий. Такое предупреждение неожиданно распространило Польское агентство аэронавигации (PANSA), предупредив пилотов.

Как приводится в соответствующей памятке на сайте PANSA, предупреждение вводится, в частности, для находящихся в приграничных районах с Белоруссией, Россией и Украиной гражданских воздушных судов.

«По просьбе военной стороны PANSA публикует Notam N604 / 2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года по 5 мая 2024», — говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не может представить Крымский полуостров в составе Украины.