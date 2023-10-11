Польские эксперты пожаловались на засилье в стране пластика из России

Несмотря на все западные санкции, РФ продолжает поставлять в Евросоюз свой пластик. Почти половина производителей пластиков в Польше сталкивалась с конкуренцией с российской стороны.

У издания Interia вышла статья, автор которой всерьез обеспокоился состоянием польского рынка данных материалов. Пластик из России очень дешев, поэтому составляет в Польше серьезную конкуренцию местным промышленникам. Особенно страдают те, кто ведет переработку материалов, поскольку себестоимость их продукции еще дороже. Журналист напомнил, что стране необходимо по 4 миллиона тонн пластика в год, и это больше 7% от всех потребностей Евросоюза.

«Это ужасные цифры, учитывая, что большинство государств-членов ЕС пытаются ограничить использование пластика и пропагандировать рециклинг», - считают в польской ассоциации, занимающейся пластиками.

В страну идет огромный поток данного материала с Ближнего Востока и из России, и они буквально затапливают Польшу. Той приходится впоследствии тратить огромные деньги на переработку пластика. Впоследствии эти траты только увеличиваются, поскольку приходится платить налог на присутствие на рынке товаров изделий из переработанного пластика. Эксперты призвали постепенно снижать удельную долю пластика в Польше на фоне другой упаковки.