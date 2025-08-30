Польские националисты устроили провокацию с факелами в российском регионе

Группа польских байкеров, входящих в состав ультранационалистической организации «Всепольская молодежь», провела провокационную акцию на территории мемориального комплекса «Медное» в Тверской области. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

Отмечается, что несмотря на действующие запреты, националисты проникли на территорию мемориала на мотоциклах.

После предупреждения со стороны службы охраны байкеры убрали транспортные средства, однако затем зажгли факелы в непосредственной близости от памятника и оставили венок с лозунгом своей организации.

Старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева выразила беспокойство в связи с использованием открытого огня и демонстрацией незнакомой символики. Она отметила, что участники акции использовали явно враждебную атрибутику и не проявили должного уважения к месту памяти.

По данным источника, всех участников акции задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что байкер въехали на территорию России через пограничный переход с Белоруссией в Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Польше спецслужбы задержали подростка за бандеровскую символику.