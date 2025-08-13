Польские спецслужбы задержали подростка за бандеровскую символику

Польские правоохранительные органы задержали 17-летнего гражданина Украины по подозрению в размещении символики, связанной с украинским националистическим движением, на различных объектах в Польше. Как сообщил пресс-секретарь координатора спецслужб Яцек Добжиньский, задержание было проведено совместными усилиями Агентства внутренней безопасности и полиции.

Добжиньский отметил, что действия подростка были зафиксированы во Вроцлаве, Варшаве и селе Домостава. В последнем, как он указал, молодой человек нанес бандеровскую символику и надпись на украинском языке на памятник, посвященный жертвам Волынской резни. Добжиньский подчеркнул, что подросток осквернил памятник, изобразив на нем бандеровский флаг и написав «Слава УПА»*.

*организация признана в России экстремистской и запрещена