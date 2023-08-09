Польские туристы пожаловались на засилье в Таиланде отдыхающих россиян

На этом острове повсеместно попадаются вывески, написанные на русском языке, повсеместно слышна русская речь. Даже меню в некоторых ресторанах переведены на русский язык. Об этом рассказало издание Wirtualna Polska.

«Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве», - пожаловался один из поляков.

При этом некоторые польские туристы жалуются, что приезжие из России очень громко разговаривают. Ее также покоробило, что с ней несколько раз здоровались на русском, поскольку поляков зачастую принимают за россиян.

По утверждению властей Таиланда, поток отдыхающих из РФ в эту страну возрос в 10 раз. Порядка половина из этого турпотока проходит именно через Пхукет.