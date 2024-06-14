Польский депутат отказался объяснять ночные прогулки по крыше отеля

Польский депутат от партии «Права и справедливость» Дариуш Матецкий отказался объяснять свои ночные прогулки по крыше одного из отелей.

Одна из местных радиостанций иронично заметила, что ночью мужчина забрался на крышу отеля сейма и почему-то не воспользовался смотровой площадкой Дворца культуры и науки. Народный избранник подтвердил факт прогулки, которая, с его слов, была совершена из-за желания сделать селфи. Некоторое время спустя он заявил, что с крыши здания можно было лучше разглядеть «нарушения верховенства права». Обвинения в состоянии опьянения депутат отверг. В тоже время спикер местного парламента заявил, что ждет отчета о данном событии от сотрудников охраны парламента.

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