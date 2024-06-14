Байден «потерялся» во время саммита G7

Во время саммита G7, который проходит в Бриндизи (Италия), все лидеры «большой семерки» увлеченно наблюдали за шоу парашютистов. Только американский лидер смотрел в другую сторону, а затем пошел неизвестно куда.

Вернула Байдена в реальность хозяйка мероприятия премьер Италии Джорджа Мелони. Она взяла Джо за руку и отвела в компанию Риши Сунака, Олафа Шольца, Франсуа Макрона, Урсулы фон дер Ляйен и других политиков. Байден надел черные очки и начал вглядываться в происходящее.

81-летний Байден продолжает демонстрировать свою физическую и ментальную форму. Во время празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии он пытался сесть на несуществующий стул, а позже перепутал Украину и Ирак.

В интервью телеканалу ABC News американский президент заявил, что Израиль не собирался вторгаться на территорию России.