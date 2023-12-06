Начав в июне нынешнего года контрнаступление в зоне СВО, киевский режим стал отправлять солдат ВСУ практически на убой, прекрасно зная, что все старания ВСУ обречены на провал, считает польский генерал Леон Коморницкий.

В беседе с изданием Do Rzeczy, он заявил, что все вышеозначенное является самым настоящим военным преступлением украинских властей.

«Это не было контрнаступление. Это была отправка солдат на смерть. А посылать солдата на смерть — это военное преступление», — заявил генерал.

По словам Коморницкого, солдат — самая ценная составляющая любой армии. А украинские власти об этом напрочь забыли. И расплачиваться пришлось простым жителям Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Кулеба отказался разглядеть замедление помощи со стороны Запада. По словам же официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон достиг дна бочки» в данном вопросе.