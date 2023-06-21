Как сообщил Петр Павелка, будучи офицером запаса Вооруженных сил Польши, украинские военные, оказавшиеся в ВСУ не по своему желанию, особо не испытывают рвения, проходя боевую подготовку. Новостью поделилось издание «ПолитЭксперт»

Павелка уверен, что проблемы с обучением служащих в Вооруженных силах Украины вызвана тем, что многие просто не заинтересованы в этом. Их призвали насильно и, как остальных, заставляют тренироваться. Он подчеркнул, что таких солдатов даже не заботит то, где они окажутся по окончании боевой подготовки.

Именно поэтому украинцы, не проявляющие рвения, не проявляют и заботу о предоставленной им технике. Наверняка случай со столкновением двух Леопардов 2 произошел не просто так. Управляющие ими хотели притвориться непригодными.