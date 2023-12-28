Польский портал рассказал об очередях украинцев, стоящих за паспортами в Варшаве

Судя по всему, украинские беженцы за рубежом стараются заранее получить документы, которые будут действительны на протяжении десяти лет.

На территории Польши выходит украиноязычный портал Gromada24. Его главный редактор Дмитрий Бородовой выпустил фото и видео того, как в варшавском торговом центре толпы украинцев выстроились к окошкам «Паспортного сервиса», действующего в составе Государственной миграционной службы Украины.

«Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», - подписал он выложенную информацию.

Комментаторы этой новости тут же предположили вслед за журналистом, что такие столпотворения напрямую связаны с проектом о мобилизации, который внесен в Верховную Раду. Документ предусматривает, что всем уклонистам не будут обновлять документы, поэтому беженцы стремятся сделать это заранее и получить новые паспорта, которые будут действовать еще 10 лет.