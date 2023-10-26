Польский суд окончательно отменил миллиардные штрафы для «Газпрома» и строителей «Северного потока 2»

История началась три года назад. Тогда польская антимонопольная организация наложила гигантские штрафы на ряд компаний за то, что те создали концерн по строительству «Северного потока 2» без какого либо согласия со стороны Польши. «Газпрому» был назначен штраф в 7,6 миллиардов долларов, а его европейских компаньонов обязали выплатить 61 миллион долларов.

Об этом рассказало издание Puls Biznesu. Бизнесмены обжаловали данное решение. В ноябре прошлого года суд по конкуренции и защите прав потребителей признал незаконным решение о штрафе. UOKiK не успокоился и подал апелляцию. Новое решение сохранило данный вердикт в силе, причем оно является окончательным.