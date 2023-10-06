Польский журналист назвал самоубийством для Европы принятие Украины в ЕС

По его словам, в Польше даже не была намека на дискуссии на эту тему, о чем пишет RT .

Лукаш Важеха, являясь польским журналистом, сделал новое заявление, которое опубликовал на своей странице в социальных сетях. Там он высказал мнение касательно принятия украинского государства в состав Евросоюза. И видит он в этом не самые положительные последствия для Европы.

Так польский журналист уверен, что если Украина все же станет членом ЕС, то это повлечет за собой отрицательные последствия для самого объединения. Он прямо назвал курс на поддержку подобного решения «самоубийственным» и заявил, что оно также противоречиво интересам Польши.

Также Важеха упомянул и тот факт, что после принятия украинского государства в Евросоюз поляки будут вынуждены терять средства и выплачивать огромные деньги из-за возникновения прямой конкуренции с Киевом.