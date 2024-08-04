Российские теннисистки стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде

В финале россиянки встретились с итальянками Саре Эррани и Жасмин Паолини. Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали первыми спортсменками, которые заняли призовые места на Олимпиаде 2024 года в Париже.

18-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе. Спортивное состязание со спортсменками из Италии завершилось со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Выход в финал был возможен после победы спортсменок в полуфинале.

Некоторые российские игроки, специализирующиеся на других видах спорта, уже выступили, но не заняли призовые места. Шанс отстоять честь России еще есть у гребцы на каноэ Захара Петрова, Алексея Коровашкова и Олеси Ромасенко.

Чтобы попасть на Олимпиаду спортсменам из России и Белоруссии было необходимо пройти проверку. Они не имеют право комментировать в любой тональности СВО, оказывать поддержку участникам спецоперации или публично заявлять о благосклонности к своему правительству. На протяжении года за ними будут следить через социальные сети и другие открытые источники. Если одно из требований будет нарушено, победа автоматически аннулируется.

Ранее сообщалось, что Олимпийских триатлонистов вырвало после заплыва в Сене.