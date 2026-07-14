Зампред «Союза борьбы за народную трезвость» Анатолий Глущенко в беседе с « Абзацем » опроверг утверждение балерины Анастасии Волочковой о том, что половина россиян злоупотребляет алкоголем. По его словам, такая оценка была бы справедлива в 1990-х, но сейчас страна уверенно движется к трезвой жизни: потребление спиртного снизилось с 19 до 7,5 литра на душу населения.

Глущенко осудил высказывание артистки и заметил, что разницы между злоупотреблением дорогим просекко и дешевыми спиртными напитками не существует. По его мнению, Волочковой следовало бы обратиться к специалистам, поскольку она сама, выражаясь ее же сленгом, «бухает». Общественник добавил, что десятки народных артистов ушли раньше времени именно из-за пристрастия к алкоголю, хотя в причинах смерти часто указывают инфаркт.