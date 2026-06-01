Полтора года вслепую: почему профессиональный медик не смогла доказать коллегам, что у нее рак

Шокирующий случай системной ошибки в европейском здравоохранении. В Великобритании 41-летняя мать троих детей, имеющая профильное медицинское образование, полтора года безуспешно пыталась добиться от коллег адекватного обследования. Терапевты упорно лечили женщину от банальной почечной инфекции, пока рак шейки матки не перешел в четвертую стадию, пишет Общественная Служба Новостей.

Полтора года неверных диагнозов: история британского фельдшера

В британском сегменте здравоохранения разгорается крупный скандал, связанный с хронической диагностической ошибкой врачей общей практики. Пациенткой, чью болезнь игнорировали на протяжении 18 месяцев, оказалась 41-летняя мать троих детей, которая сама профессионально работает в службе скорой помощи фельдшером.

Обладая базовыми медицинскими знаниями, женщина регулярно обращалась к терапевтам национальной системы здравоохранения с жалобами на комплексное и прогрессирующее ухудшение самочувствия. В список симптомов входили:

Изнуряющая постоянная тошнота и общая мышечная слабость;

Регулярные аномальные кровотечения;

Выраженный болевой синдром в области малого таза.

Несмотря на наличие классических онкологических маркеров, дежурные медики раз за разом игнорировали клиническую картину. На протяжении полутора лет профильные специалисты связывали тяжелое состояние британки с вялотекущей инфекцией почек, выписывая стандартные курсы антибиотиков и уросептиков. За этот период пострадавшая посетила медицинские кабинеты ровно 21 раз, но так и не получила своевременного направления на углубленную диагностику к онкогинекологу.

Диагноз в Хаванте и временная ремиссия в Портсмуте

Переломный момент наступил лишь в июне прошлого года, когда пациентка смогла добиться проведения инструментального и гистологического обследования в одной из клиник города Хавант (графство Гэмпшир). Результаты скрининга оказались катастрофическими: у женщины диагностировали рак шейки матки четвертой стадии. Злокачественный процесс к моменту обнаружения уже вышел за пределы первичного очага и поразил регионарные лимфатические узлы.

После верификации диагноза за жизнь многодетной матери начали бороться онкологи госпиталя в Портсмуте. Пациентка перенесла изнурительный комплекс процедур, включавший в себя:

Несколько агрессивных курсов высокодозной химиотерапии;

Дистанционную лучевую терапию;

Брахитерапию (метод локального внутритканевого облучения опухоли).

Первоначально радиологическое и химиотерапевтическое воздействие продемонстрировало высокую эффективность. К январю текущего года лечащие врачи официально констатировали достижение стадии практически полной клинической ремиссии: метастатические узлы уменьшились, а рост опухоли прекратился.

Рецидив и переход к паллиативной терапии

Период благополучия продлился всего несколько месяцев. Во время прохождения очередного планового контрольного обследования в апреле онкологи зафиксировали стремительное возвращение и генерализацию болезни. Аппаратная диагностика показала, что раковые клетки распространились по кровеносной и лимфатической системам, сформировав множественные вторичные очаги (метастазы) в легких и на слизистой оболочке брюшной полости.

Консилиум врачей открыто признал, что при текущем поражении внутренних органов полностью ликвидировать онкологический процесс современными терапевтическими методами невозможно. С этого момента протокол лечения был изменен со строго радикального на паллиативный — теперь все усилия медиков направлены исключительно на сдерживание роста метастазов, купирование симптомов и максимальное продление жизни пациентки.

Несмотря на фатальный прогноз, британка отказалась прекращать борьбу и дала официальное согласие на участие в клинических испытаниях. Она уже приступила к первому циклу экспериментальной таргетной терапии, которая рассчитана на два года. Женщина рассчитывает, что инновационные препараты позволят ей выиграть дополнительное время для нахождения рядом с тремя несовершеннолетними детьми и супругом. Одновременно с этим родственники пострадавшей официально обратились в надзорные органы с требованием провести полномасштабное расследование в отношении терапевтов, допустивших 21 ошибку подряд.