Полтора месяца молчания позади: о чем молятся христиане на Троицу после долгого перерыва

Пятидесятница, которую православные христиане почитают как день рождения Церкви, сопровождается важными изменениями в богослужебном уставе. Эксперт рассказал, какие именно молитвы впервые зазвучат в храмах в этот великий праздник, пишет Царьград .

Возвращение молитвы «Царю Небесный»

День Святой Троицы (Пятидесятница) входит в число двунадесятых — важнейших после Пасхи — христианских праздников. Как рассказал в интервью изданию «Известия» священник Илья Савастьянов, это событие символизирует сошествие Святого Духа на апостолов и воспринимается в церковной традиции как день рождения Церкви.

В этот праздничный уик-энд верующие вновь услышат одну из главных христианских молитв — «Царю Небесный». Ее чтение и пение возобновляется на всенощном бдении накануне праздника после долгого перерыва, длившегося со дня празднования Пасхи. Весь этот период, согласно церковному уставу, данное обращение к Святому Духу не использовалось ни в храмах, ни в домашних молитвенных правилах.

Особый чин: коленопреклонные молитвы на вечерне

Еще одной уникальной богослужебной особенностью праздника Пятидесятницы является совершение особой вечерни, которая служится, как правило, сразу после Божественной литургии в воскресенье.

Главные особенности праздничной службы:

Коленопреклонение: Впервые после пасхального периода (в течение 50 дней коленопреклонения были запрещены) священнослужители и прихожане встают на колени.

Тексты молитв: На этой вечерне читаются особые, величественные коленопреклонные молитвы.

О чем молятся: В этих текстах верующие испрашивают у Господа благодать Святого Духа, омывающего грехи, а также молятся о спасении всех живущих и об упокоении душ усопших, в том числе «во аде держимых».

Отец Илья подчеркнул, что Троица занимает центральное место в богослужебном календаре, открывая новый период духовной жизни для каждого христианина и символизируя обновление всего человечества.