«Полтора миллиарда у причала»: в Саратов приплыла суперъяхта с бассейном и джакузи, предназначенная для шейхов

К набережной Саратова пришвартовалось судно, чья стоимость оценивается в полтора миллиарда рублей. Речь идет о моторной яхте премиум-класса Majesty 111, построенной в 2024 году на верфи Gulf Craft в Объединенных Арабских Эмиратах. Снимки впечатляющего корабля с российским флагом на борту были опубликованы в Telegram-каналах.

По информации профильного портала Marinepoint, длина флагманской модели эмиратского концерна составляет более 34 метров при ширине свыше семи метров. На борту яхты, дизайн которой разрабатывало нидерландское бюро Phathom Studio, с комфортом могут разместиться владельцы и гости: внутреннее пространство включает шесть кают, в том числе роскошный мастер-сьют с собственной ванной-джакузи.

Главная палуба объединяет просторный салон, обеденную зону и полноценную кухню, а верхняя палуба отведена под зону отдыха с открытым бассейном и шезлонгами. Судно оснащено мощными двигателями, передовыми навигационными комплексами и системами стабилизации, что делает его пригодным как для длительных морских круизов, так и для проведения корпоративных мероприятий и семейных путешествий. Внутри установлены мультимедийные системы, климат-контроль и комплекс безопасности.