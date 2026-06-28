Полтора миллиона человек передумали: почему курорты Кавминвод вдруг стали главной заменой морю

Российские туристы в спешке перекраивают летние планы на фоне обвала бронирований в Крыму и кубанских городах-курортах. По оценкам участников рынка, число новых заявок на отели черноморского побережья просело на четверть, а по отдельным направлениям — вдвое, передает 63.ru .

Крымский продукт держится на трех китах: море, пляжи и санаторное лечение. Теперь путешественники вынуждены искать регионы, способные заместить выпадающий объем. Аналитики «Акцентов» главными бенефициарами называют Кавказские Минеральные Воды и, в меньшей степени, дагестанское побережье Каспия.

Если раньше половина отпускников безоговорочно выбирала пляж, то сегодня обстоятельства толкают их к форматам, совмещающим отдых с оздоровлением или активным туризмом. Кавминводы и Каспий уже проходили стресс-тест растущим турпотоком в 2022 году и тогда сумели адаптироваться. Однако сейчас вопрос резервов стоит острее: по прогнозам, в июле–сентябре переориентироваться будут вынуждены порядка полутора миллионов человек, и готовность инфраструктуры к такому наплыву пока неочевидна.

Ситуацию осложняет сжавшаяся до двух-трех недель глубина бронирования. Решения о поездке принимаются в последний момент, а на август и сентябрь заявок еще фактически нет. Чиновники и отельеры лишены привычного горизонта планирования и вынуждены реагировать на стихийно меняющийся спрос в режиме реального времени.